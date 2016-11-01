14 anni per Antognoni: la scelta più lunga dei Della Valle

Oggi Cm.com mette un evidenza come i fratelli Della Valle ci abbiano messo una vita per mettere in società Giancarlo Antognoni: una scelta che i fiorentini attendevano da sempre. Ecco le considerazion...

Oggi Cm.com mette un evidenza come i fratelli Della Valle ci abbiano messo una vita per mettere in società Giancarlo Antognoni: una scelta che i fiorentini attendevano da sempre. Ecco le considerazioni del quotidiano: "14 anni. Da tanto i Della Valle sono arrivati a Firenze e hanno preso la proprietà della Fiorentina. Tutti si aspettavano che la loro prima, semplice mossa, fosse quella di coinvolgere la bandiera delle bandiere viola, Giancarlo Antognoni, nel loro progetto calcistico. In realtà ci è voluta una vita prima di arrivare a questa conclusione. Un lungo periodo in cui ci sono state polemiche, incomprensioni e anche qualche frase sopra le righe. La prima telefonata è arrivata solo quest'anno, in concomitanza con la festa per i 90 anni della Fiorentina, poi le cose si sono messe sui giusti binari. Il countdown è scattato: con l'inizio del 2017 rivedremo l'Unico 10 all'interno della società...ed era pure l'ora".