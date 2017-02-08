Repubblica: la viola si arrende in partenza, nessuna sorpresa
"Un altro k.o viola, nessuna sorpresa": La Repubblica oggi in edicola non risparmia critiche alla Fiorentina dopo la sconfitta di Roma. "Niente gioco, niente idee ed una difesa che regala spazi: la sq...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2017 11:56
"Un altro k.o viola, nessuna sorpresa": La Repubblica oggi in edicola non risparmia critiche alla Fiorentina dopo la sconfitta di Roma. "Niente gioco, niente idee ed una difesa che regala spazi: la squadra di Sousa resiste un tempo soltanto, per poi crollare. Come a Pescara, la Fiorentina parte arresa e non si sa il perché".