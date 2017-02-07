Borja Valero: "Roma superiore ma dobbiamo dimenticare stasera e andare avanti. Senza Kalinic è dura, spero resti"

La partita l'hanno fatta loro, non ci hanno lasciato spazi. Europa? Daremo tutto fino alla fine

Le parole di Borja Valero al termine di Roma-Fiorentina: "Hanno dominato. Abbiamo provato a prenderli alti, pressando bene all'inizio. Poi però la partita l'hanno fatta loro. Cosa è mancato? Niente, la Roma è stata superiore. Non ci hanno lasciato spazio per giocare, e non siamo riusciti a frenarli nei momenti giusti. Senza Kalinic è tutto più difficile e gli altri forse ci hanno studiati ed adesso sanno meglio come arginarci. Stasera è stata brutta, ma dobbiamo dimenticarla e provare subito a vincere la prossima sabato. Con la Juve abbiamo giocato in casa, venire qui è più difficile. La lotta tra di loro mi auguro sia bella, ma preferisco pensare a noi. Europa? Ci proveremo. Daremo il meglio fino in fondo e se arriva va benissimo".