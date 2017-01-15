Allegri: "Stasera si è giocato poco a calcio. L'arbitro..."

Così Max Allegri dopo la sconfitta della sua Juve: “Quando si perde non fa mai bene. Abbiamo giocato un brutto primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio avendo anche le occasioni per pare...

A cura di Paolo Lazzari 16 gennaio 2017 00:34

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