Allegri: "Stasera si è giocato poco a calcio. L'arbitro..."
Così Max Allegri dopo la sconfitta della sua Juve: “Quando si perde non fa mai bene. Abbiamo giocato un brutto primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio avendo anche le occasioni per pare...
A cura di Paolo Lazzari
16 gennaio 2017 00:34
Così Max Allegri dopo la sconfitta della sua Juve: “Quando si perde non fa mai bene. Abbiamo giocato un brutto primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio avendo anche le occasioni per pareggiare. Decisioni arbitrali? C’è un po’ di arrabbiatura, ma dovete parlarne voi. Siamo usciti con tanti ammoniti, si è giocato poco a calcio. Tutti contro di noi giocano la partita della vita”.