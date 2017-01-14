“Tata lascia il posto a Sportiello. Su Mancini e Capezzi sbagliò Pradé”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Sportiello? E’ una grande operazione, sette mesi fa era considerato un predestinato e il Napoli lo aveva opzionato, quando poi è andato in rotta con l’allenatore le cose sono cambiate. Può essere una garanzia per i prossimi dieci anni, a Bergamo negli ultimi mesi non ha fatto bene perché non era tranquillo. Alla prima occasione Sousa gli darà spazio, quello tra lui e Tatarusanu è un passaggio di consegne. Il rumeno può avere un suo mercato, non è un portiere mediocre ma nemmeno quello da affidargli le chiavi della porta. E in questa ottica la Fiorentina aveva pensato a Sportiello già ad agosto”. Poi sull’ex viola Mancini: “E’ fortissimo, un’operazione chirurgica da parte dell’Atalanta. Su lui e Capezzi le valutazioni sbagliate non può averle fatte Corvino, che mai si fa scappare i talenti, ma erano situazioni pregresse dalla gestione precedente”.