Corriere: Corvino vuole Sportiello titolare, obiettivo rosa più italiana
Pantaleo Corvino lo aveva in testa da un pezzo: prendere un portiere affidabile e se possibile italiano. E' l'analisi che porta avanti il Corriere Fiorentino oggi in edicola, ricordando come il Corvo...
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2017 10:56
Pantaleo Corvino lo aveva in testa da un pezzo: prendere un portiere affidabile e se possibile italiano. E' l'analisi che porta avanti il Corriere Fiorentino oggi in edicola, ricordando come il Corvo abbia cercato dapprima Perin, poi infortunatisi. Ora la deviazione su Sportiello, destinato ad iniziare da dodicesimo per poi diventare titolare nel corso della prossima estate: l'obiettivo, infatti, è quello di italianizzare sempre più la rosa, come richiesto da ADV.