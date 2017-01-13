Corriere: Corvino vuole Sportiello titolare, obiettivo rosa più italiana

Pantaleo Corvino lo aveva in testa da un pezzo: prendere un portiere affidabile e se possibile italiano. E' l'analisi che porta avanti il Corriere Fiorentino oggi in edicola, ricordando come il Corvo...

A cura di Redazione Labaroviola 13 gennaio 2017 10:56

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