120 milioni per Chiesa e Milenkovic, ecco l'offerta della Juventus per i gioielli viola. La Fiorentina dice no

Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Juventus vorrebbe sia Federico Chiesa che Nikola Milenkovic, Paratici vorrebbe mettere in pratica un piano complesso quest'estate. Sarebbe infatti pronto un'...

Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Juventus vorrebbe sia Federico Chiesa che Nikola Milenkovic, Paratici vorrebbe mettere in pratica un piano complesso quest'estate. Sarebbe infatti pronto un'offerta da 120 milioni di euro per accaparrarsi i due giocatori insieme. L'ostacolo è rappresentato dalla poca volontà dei dirigenti viola di privarsi dei propri gioielli, ma le trattative andranno avanti con la società Fiorentina intenzionata a dire no a questa offerta.