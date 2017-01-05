Gazzetta, Kalinic rifiuta la Cina. In caso di partenza però, le alternative...

Secondo la Gazzetta Kalinic va verso il rifiuto di trasferimento. Qual'ora dovesse essere ceduto però, le alternative sono due pezzi del West Ham...

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina starebbe aspettando la risposta di Kalinic su una sua possibile cessione al Tianjin. Il croato, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe intenzione di rifiutare e rimanere in viola. Se il trasferimento dovesse avvenire però, la Fiorentina punterebbe tutto su Simone Zaza e Jonathan Calleri, in forza al West Ham.