Antognoni: "Bello vedere Bernardeschi con la fascia di capitano. Sousa lo ha responsabilizzato"

Bernardeschi deve fare la differenza. Auguro un 2017 ricco di soddisfazioni a tutti i tifosi viola

Giancarlo Antognoni, ospite nel corso del programma "30° minuto" negli studi di Toscana Tv, ha parlato a lungo affrontando diversi temi di casa Fiorentina e non solo. Ha inoltre rinnovato i suoi auguri a tutti i tifosi viola:

"E' molto bello aver visto Bernardeschi con la fascia di capitano della Fiorentina. Io sono diventato capitano a vent'anni, lui ne ha ventidue, però questo gesto vuol dire che l'allenatore crede in questo ragazzo, giustamente perchè è un giocatore emergente, molto bravo, italiano e quindi credo che Paulo Sousa lo abbia responsabilizzato dandogli la fascia".

Prosegue proprio sul numero 10 viola: "Credo che il fatto di aver indossato la fascia per Bernardeschi sia stato vissuto bene, poi è chiaro che va supportato dalla squadra perchè oggi non ci sono più i giocatori che riescono da soli a vincere una partita. Lui deve essere bravo con le sue qualità a saper fare la differenza perchè quella è la cosa che conta nel giocare a calcio, soprattutto nella zona di campo dove agisce lui".

Spende alcune parole anche sulla nazionale under 21 della quale è capo delegazione: "L'under 21 azzurra è una squadra giovane e molto interessante. Se poi per l'europeo in Polonia avrà a disposizione tutti i giocatori che in teoria potrebbero giocare, diventerebbe una squadra candidata a vincere il titolo. Bisogna vedere se mister Ventura avrà bisogno di qualche elemento per la nazionale maggiore. L’under 21 ha molti elementi che possono essere sempre più utili alla rosa di Ventura e sono convinto che presto la nazionale azzurra potrà tornare a vincere qualcosa di importante".

Conclude rinnovando i suoi auguri a tutti i tifosi della Fiorentina: "Auguro ai tifosi viola un 2017 diverso in termini di risultati e soddisfazioni rispetto a quello che si va chiudendo in questi giorni".