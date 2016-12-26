Labaro Viola

Repubblica: 40 milioni dalla Cina per Kalinic, Fiorentina e giocatore valutano

Dopo un'iniziale resistenza la Fiorentina e Kalinic starebbero valutando l'offerta del Tianjin Quanjian

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2016 12:08
Repubblica: 40 milioni dalla Cina per Kalinic, Fiorentina e giocatore valutano - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Primo Piano
Kalinic
Condividi

Le voci di un'offerta milionaria proveniente dalla Cina per Nikola Kalinic si fanno più insistenti ed a riportarlo oggi è anche repubblica.it:

"Come al solito, le insidie più temibili arrivano dalla Cina. Lo sanno bene a Firenze, dove in queste ore si sono presentati intermediari del Tianjin Quanjian, la squadra neopromossa allenata da Fabio cannavaro. Che dopo aver tentato di prendersi Caldara (no del calciatore) per 40 milioni, ha presentato un'offerta con la stessa somma alla Fiorentina per avere Nikola Kalinic. Dopo un'iniziale resistenza, calciatore e club (che ha blindato il croato con una clausola da 50 milioni) stanno seriamente valutando l'affare: 40 milioni per un calciatore di 28 anni sono molto più di quanto la società potrà mai incassare dalla sua cessione. Ma Sousa spera di poterlo tenere con sé almeno fino a fine stagione".

fonte: repubblica.it

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok