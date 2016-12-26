Repubblica: 40 milioni dalla Cina per Kalinic, Fiorentina e giocatore valutano

Dopo un'iniziale resistenza la Fiorentina e Kalinic starebbero valutando l'offerta del Tianjin Quanjian

Le voci di un'offerta milionaria proveniente dalla Cina per Nikola Kalinic si fanno più insistenti ed a riportarlo oggi è anche repubblica.it:

"Come al solito, le insidie più temibili arrivano dalla Cina. Lo sanno bene a Firenze, dove in queste ore si sono presentati intermediari del Tianjin Quanjian, la squadra neopromossa allenata da Fabio cannavaro. Che dopo aver tentato di prendersi Caldara (no del calciatore) per 40 milioni, ha presentato un'offerta con la stessa somma alla Fiorentina per avere Nikola Kalinic. Dopo un'iniziale resistenza, calciatore e club (che ha blindato il croato con una clausola da 50 milioni) stanno seriamente valutando l'affare: 40 milioni per un calciatore di 28 anni sono molto più di quanto la società potrà mai incassare dalla sua cessione. Ma Sousa spera di poterlo tenere con sé almeno fino a fine stagione".

fonte: repubblica.it