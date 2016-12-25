Pedullà: "Allegri può stare tranquillo, anche se Paulo Sousa..."

Sousa ha un contratto in scadenza con la Fiorentina e qualche estimatore in più a Torino, sponda bianconera

L'uomo mercato di SportItalia, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto, sul suo blog ufficiale Alfredopedullà.com, sulla situazione relativa alla panchina della Juventus con un retroscena che riguarda anche l'attuale allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa.

"Non può essere una sconfitta in Supercoppa a mettere in discussione il lavoro di Massimiliano Allegri, il suo bilancio resta positivo. Non sono mancate le critiche su alcune scelte, bisognerà andare fino in fondo alla Champions senza perdere di vista l’obiettivo da centrare, e sarebbe straordinario, del sesto scudetto di fila in casa Juve (il terzo di Max). Ma siccome del futuro non v'è certezza, indipendentemente dai contratti in essere, possiamo garantirvi che all’interno della Juve c’è chi ha promosso in pieno Paulo Sousa. Quest'ultimo ha un contratto in scadenza con la Fiorentina e relativa opzione a favore dei viola entro fine marzo. Ma il rapporto sembra ai titoli di coda, per diverse recenti incomprensioni. Allegri lavori tranquillo, ma intanto Paulo sa di avere qualche estimatore in più dalle parti di Torino, sponda bianconera".