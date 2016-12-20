Venerato: "Il Napoli non si lascerà sfuggire Sarri, tanto meno per lasciarlo alla Fiorentina..."

Il rapporto con De Laurentiis sembrava essersi deteriorato, ma i risultati fanno la differenza

Ciro Venerato, noto giornalista della Rai e molto vicino agli ambienti napoletani, ha fugato i dubbi su un possibile approdo di Sarri sulla panchina della Fiorentina: "Sarri alla Fiorentina? Il suo rapporto con De Laurentiis sembrava essersi raffreddato un mese fa, ma come sempre sono i risultati a far la differenza. Adesso la squadra sta andando bene, giocando un grande calcio e se alla fine arriverà seconda o terza, come credo, Sarri rimarrà. Il presidente è molto furbo e certo non si lascerà sfuggire un allenatore valido come Sarri, tanto meno per lasciarlo andare alla Fiorentina”.