Borja si allena a parte in vista del Napoli mentre Gonzalo torna in gruppo

Sousa spera di recuperare Borja Valero per la partita di giovedì contro il Napoli

Come puntualmente riportato dall'edizione odierna de La Nazione, pare che le quotazioni di Borja Valero siano in risalita in vista della partita di giovedì contro il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il centrocampista avrebbe svolto un allenamento differenziato nella giornata di ieri. Paulo Sousa può così sperare di reintegrarlo a pieno regime per la sfida decisiva contro i partenopei che chiuderà il 2016 della Fiorentina. Notizie più confortanti arrivano invece per quanto riguarda il reparto difensivo: il capitano Gonzalo Rodríguez, infatti, si è regolarmente allenato con la squadra nel corso della sessione di ieri.