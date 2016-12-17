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Tra campionato, Europa League e Coppa Italia: tutti gli impegni della Fiorentina da ora fino a febbraio

Già definite date e orari di tutti gli impegni del fitto calendario della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2016 22:20
Tra campionato, Europa League e Coppa Italia: tutti gli impegni della Fiorentina da ora fino a febbraio -
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Delineato il calendario degli impegni che vedranno la Fiorentina impegnata fra campionato, Coppa Italia ed Europa League da qui al mese di febbraio:

Fiorentina-Napoli 22/12/16 ore 20:45 (Serie A)

Pescara-Fiorentina 08/01/17 ore 15:00 (Serie A)

Fiorentina-Chievo Verona 11/01/17 ore 17:30 (Coppa Italia)

Fiorentina-Juventus 15/01/17 ore 20:45 (Serie A)

Chievo Verona-Fiorentina 22/01/2017 ore 15:00 (Serie A)

Fiorentina-Genoa 28/01/17 ore 15:00 (Serie A)

Roma-Fiorentina 07/02/17 ore 20:45 (Serie A)

Fiorentina-Udinese 11/02/17 ore 20:45 (Serie A)

Borussia Mönchengladbach-Fiorentina 16/02/17 ore 19:00 (Europa League)

Milan-Fiorentina 19/02/17 ore 20:45 (Serie A)

Fiorentina-Borussia Mönchengladbach 23/02/17 ore 21:05 (Europa League)

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