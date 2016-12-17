Tra campionato, Europa League e Coppa Italia: tutti gli impegni della Fiorentina da ora fino a febbraio
Già definite date e orari di tutti gli impegni del fitto calendario della Fiorentina
Delineato il calendario degli impegni che vedranno la Fiorentina impegnata fra campionato, Coppa Italia ed Europa League da qui al mese di febbraio:
Fiorentina-Napoli 22/12/16 ore 20:45 (Serie A)
Pescara-Fiorentina 08/01/17 ore 15:00 (Serie A)
Fiorentina-Chievo Verona 11/01/17 ore 17:30 (Coppa Italia)
Fiorentina-Juventus 15/01/17 ore 20:45 (Serie A)
Chievo Verona-Fiorentina 22/01/2017 ore 15:00 (Serie A)
Fiorentina-Genoa 28/01/17 ore 15:00 (Serie A)
Roma-Fiorentina 07/02/17 ore 20:45 (Serie A)
Fiorentina-Udinese 11/02/17 ore 20:45 (Serie A)
Borussia Mönchengladbach-Fiorentina 16/02/17 ore 19:00 (Europa League)
Milan-Fiorentina 19/02/17 ore 20:45 (Serie A)
Fiorentina-Borussia Mönchengladbach 23/02/17 ore 21:05 (Europa League)