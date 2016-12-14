Convocati: Borja e Babacar ancora out. La squadra tra poco partirà per Genova
Diramata la lista ufficiale dei convocati per il recupero di Genoa-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2016 16:58
Diramata la lista ufficiale dei convocati per il recupero di domani che si svolgerà alle ore 20 sul campo del Genoa. La squadra e tutto lo staff della Fiorentina dovrebbero partire alla volta del capoluogo ligure tra circa un'ora con un volo aereo.
Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowki, Hagi, Ilicic, Kalinic, Lezzerini, Maistro, Milic, Olivera, Perez, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Vecino, Zarate.