Zurkowski, primo giorno a Firenze, ecco il polacco per le visite mediche e la firma

Prima giornata da giocatore della Fiorentina per Zurkowski, che oggi ha svolto le visite mediche di rito a Firenze e firmerà il suo contratto che entrerà in vigore dal primo luglio di quest'anno. Il c...

Prima giornata da giocatore della Fiorentina per Zurkowski, che oggi ha svolto le visite mediche di rito a Firenze e firmerà il suo contratto che entrerà in vigore dal primo luglio di quest'anno. Il centrocampista polacco è stato acquistato dalla società viola per 5 milioni di euro (bonus compresi) e dopo la giornata di oggi, tornerà in patria per terminare il campionato con la sua attuale squadra.