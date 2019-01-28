Zurkowski, primo giorno a Firenze, ecco il polacco per le visite mediche e la firma
Prima giornata da giocatore della Fiorentina per Zurkowski, che oggi ha svolto le visite mediche di rito a Firenze e firmerà il suo contratto che entrerà in vigore dal primo luglio di quest'anno. Il c...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2019 13:47
Prima giornata da giocatore della Fiorentina per Zurkowski, che oggi ha svolto le visite mediche di rito a Firenze e firmerà il suo contratto che entrerà in vigore dal primo luglio di quest'anno. Il centrocampista polacco è stato acquistato dalla società viola per 5 milioni di euro (bonus compresi) e dopo la giornata di oggi, tornerà in patria per terminare il campionato con la sua attuale squadra.