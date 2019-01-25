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Zurkowski è della Fiorentina per 5 milioni, arriva a luglio. Ecco cifre e dettagli del colpo

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:"La Fiorentina ha chiuso l’operazione con il Gornik Zabrze per Szymon Zurkowski. Un affare alla Traoré, perfezionato adesso ma con effetti dal p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2019 15:38
Zurkowski è della Fiorentina per 5 milioni, arriva a luglio. Ecco cifre e dettagli del colpo -
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Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"La Fiorentina ha chiuso l’operazione con il Gornik Zabrze per Szymon Zurkowski. Un affare alla Traoré, perfezionato adesso ma con effetti dal prossimo luglio. Le cifre sono quelle che vi avevamo già riferito: 3,7 milioni di base fissa + 1,3 a titolo di bonus, per un totale di 5. La novità è che non ci sono percentuali sulla futura vendita riservate al club di provenienza. Scambio di documenti in corso: il centrocampista polacco classe 1997, a cui aveva pensato anche il Genoa in sinergia con la Juve, si vestirà di viola."

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