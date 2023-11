Ziliani: “La verità è che Di Bello non avrebbe mai potuto fischiare un rigore contro il Milan. Poi con Mazzoleni…”

Questo quello che scrive il giornalista Paolo Ziliani su Twitter riguardo il mancato rigore concesso ieri alla Fiorentina contro il Milan

“Dire che sul tiro di Sottil, Loftus Cheek avesse il braccio sinistro aderente al corpo non è proprio possibile (vedi immagini); lo sposta semmai velocemente, forse anche per proteggersi, ma a tutti gli effetti “parando” e respingendo il tiro come se fosse Maignan. Stabilito questo, la domanda è: secondo voi Di Bello, quello che non diede rigore al Verona per il clamoroso mani di Danilo e non diede rigore al Bologna davanti a Ndodie falciato da Iling mentre stava segnando a porta vuota a un metro dalla rete, un arbitro cioè che non pare in grado di fischiare un rigore contro un grande club nemmeno sotto tortura, per di più con Mazzoleni (avete capito bene: Mazzoleni) al Var, avrebbe mai potuto mandare un giocatore della Fiorentina sul dischetto? Attendo risposte. Possibilmente non condizionate dal tifo”

