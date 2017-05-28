Zeman: “Con Cecchi Gori stavo per allenare la Fiorentina. Sousa? Troppo possesso e pochi gol”

C’è rammarico per la retrocessione, ma le distrazioni si pagano

L’allenatore del Pescara, Zdeněk Zeman, ha parlato al termine della partita tra la Fiorentina ed il suo Pescara: “C’è rammarico per la retrocessione, ma la squadra a momenti ha dimostrato qualcosa. Le distrazioni si pagano, come abbiamo visto oggi, e le poche azioni che abbiamo fatto non sono bastate”.

Spende alcune parole anche sugli avversari di stasera: “Sousa? L’anno scorso la squadra giocava molto meglio, nel contesto posso dire che Paulo ha fatto bene, ma troppo possesso palla non dà possibilità di fare tanti gol”.

E su un suo accostamento alla Fiorentina: “Io alla Fiorentina? Ero stato accostato tanti anni fa, ai tempi di Cecchi Gori… Si vede che sono vecchio”.