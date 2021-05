Zazzera: “Quello che è successo a me e a Astori deve essere di insegnamento per il futuro”

Dopo un’operazione al cuore che l’ha tenuta fuori, l’attaccante della Fiorentina femminile Zazzera ha parlato sulle pagine de La Nazione:

“Astori? Non entro nel merito di quanto è stato deciso, perchè non spetta a me, ma noi atleti lavoriamo con il corpo e con il cuore. E’ giusto essere super controllati con esami a fondo. Quello che è successo ad Astori, a me, ad altri deve essere un monito e un insegnamento profondo per il futuro”.

