Zazzaroni: “Vlahovic? L’errore l’ha fatto Commisso in estate quando ha rifiutato 70 milioni dall’Atletico”

“Caso Vlahovic? È antica la proposta di spedirlo in tribuna – ha detto Ivan Zazzaroni a Radio Toscana -, fino a quando è sotto contratto e la società paga lo stipendio e giusto che scenda in campo. Punirlo? Non capirei… piuttosto secondo me l’errore è stato fatto da Rocco Commisso quando la scorsa estate per lui rifiutò 70 milioni dall’Atletico Madrid.

