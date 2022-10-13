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Zazzaroni su Jovic: ''Mi aspettavo molto di più da lui, ma non ha ancora ritrovato la condizione''

Parole nette anche sulla rumorosa separazione con Torreira, basata su un rapporto non idilliaco tra tecnico e calciatore.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2022 17:41
Zazzaroni su Jovic: ''Mi aspettavo molto di più da lui, ma non ha ancora ritrovato la condizione'' - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Zazzaroni su Jovic: ''Mi aspettavo molto di più da lui, ma non ha ancora ritrovato la condizione''

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Ivan Zazzaroni ha parlato dell rendimento della Fiorentina in questa prima parte di stagione:

"Sono sorpreso da questo cammino negativo della Fiorentina, è una situazione kafkiana. Il mercato estivo a me era piaciuto, mi aspettavo molto di più da Jovic che invece non ha ancora ritrovato la condizione. Torreira? E' imbarazzante e ridicolo rimpiangerlo ancora. Non andava d’accordo con Italiano e la società ha scelto di puntare sull'allenatore. Poi c'erano anche le richieste alte di stipendio".

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