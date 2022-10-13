Zazzaroni su Jovic: ''Mi aspettavo molto di più da lui, ma non ha ancora ritrovato la condizione''

Parole nette anche sulla rumorosa separazione con Torreira, basata su un rapporto non idilliaco tra tecnico e calciatore.

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Ivan Zazzaroni ha parlato dell rendimento della Fiorentina in questa prima parte di stagione:

"Sono sorpreso da questo cammino negativo della Fiorentina, è una situazione kafkiana. Il mercato estivo a me era piaciuto, mi aspettavo molto di più da Jovic che invece non ha ancora ritrovato la condizione. Torreira? E' imbarazzante e ridicolo rimpiangerlo ancora. Non andava d’accordo con Italiano e la società ha scelto di puntare sull'allenatore. Poi c'erano anche le richieste alte di stipendio".

TIFOSI HEARTS BLOCCANO MACCHINA IN CENTRO A FIRENZE

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