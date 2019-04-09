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Zazzaroni: "Se si potesse assegnare un premio a Pioli, vincerebbe lo scudetto per la sua dignità e serietà…"

Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha commentato sui social le dimissioni di Stefano Pioli: "Se si potesse assegnare un premio, Pioli vincerebbe sicuramente lo scudetto della dignit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 15:10
Zazzaroni: "Se si potesse assegnare un premio a Pioli, vincerebbe lo scudetto per la sua dignità e serietà…" -
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Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha commentato sui social le dimissioni di Stefano Pioli: "Se si potesse assegnare un premio, Pioli vincerebbe sicuramente lo scudetto della dignità e serietà".

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