Zazzaroni: "Se si potesse assegnare un premio a Pioli, vincerebbe lo scudetto per la sua dignità e serietà…"
Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha commentato sui social le dimissioni di Stefano Pioli: "Se si potesse assegnare un premio, Pioli vincerebbe sicuramente lo scudetto della dignit...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 15:10
Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha commentato sui social le dimissioni di Stefano Pioli: "Se si potesse assegnare un premio, Pioli vincerebbe sicuramente lo scudetto della dignità e serietà".