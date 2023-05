Zazzaroni: “La finale di Coppa Italia è stata una partita divertente per merito della Fiorentina”

“La partita, divertente quasi esclusivamente per merito della Fiorentina”, il giudizio di Ivan Zazzaroni nell’editoriale sul Corriere dello Sport. Una sfida accesa e in bilico, “nonostante la squadra di Italiano si sia dimenticata ogni tanto di avere a che fare con l’Inter”, troppi duelli in mezzo al campo hanno fatto emergere la superiorità tecnica dei nerazzurri.

“Lautaro la differenza, la più evidente”, tuttavia l’allenatore Simone Inzaghi non è da meno con il settimo trofeo in carriera da tecnico, perché “gli esami senza appello li sa preparare alla grande”. Eppure “l’Inter ha disputato una partita di errori, ma anche di sofferenza e controllo, subendo a lungo le iniziative della Viola”, mentre negli stessi minuti il Brighton di De Zerbi pareggiava contro il City finalista di Champions: “immagino che per il 10 giugno Inzaghi studierà qualcosa di diverso perché contro De Bruyne, Bernardo, Haaland e gli altri assatanati non potrà permettersi distrazioni fatali”. Lo riporta TMW