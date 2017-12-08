Zazzaroni: "Fiorentina l'avversaria migliore per il Napoli. Non è né una grande né una piccola"

Ivan Zazzaroni ha parlato di Napoli-Fiorentina a Radio Marte: “La Fiorentina è l’avversario migliore che il Napoli potesse incontrare. Ha dei problemi, però non è una piccola che si chiude e tanto men...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2017 15:45

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