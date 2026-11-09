Zazzaroni: "A Firenze hanno goduto per il rigore non dato alla Juve, prima lo avrebbero fischiato"

Il giornalista ha parlato del rigore per cui ha protestato la Juventus

A Numer1 podcast è intervenuto Ivan Zazzaroni per parlare del rigore non dato alla Juventus a Firenze: "Hanno inventato il VAR per non dare i rigori perchè prima glieli davano. Ora non glieli danno nemmeno senza VAR perchè la Juventus ha perso potere e non è la squadra di prima che metteva suddittanza psicologica sulla gente e sugli arbitri, a Firenze hanno goduto come pazzi ."