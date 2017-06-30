Zazzaroni: "È da 6/7 anni che i Della Valle vogliono vendere. Pioli? Spero non ripeta gli errori del passato"

Da Calciopoli in poi il processo di allontanamento dalla città è stato evidente. Pioli in passato si è fatto coinvolgere in situazioni scomode

Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Da 6-7 anni tutti nell’ambiente dicono che i Della Valle hanno dato mandato per cedere la Fiorentina. Il comunicato è un modo per forzare la cosa, non mi ha sorpreso, ed è figlio anche del clima che si è creato in città. Però questa intenzione c’è da anni, da Calciopoli in poi il processo di allontanamento è stato evidente ma in questo momento non è la cosa più facile del mondo cedere una società di calcio".

Prosegue sempre sui Della Valle: "Mi aspetto che ci siano i Della Valle anche il prossimo anno e lo scenario tecnico non promette niente di buono alla luce di quanto visto negli ultimi tempi. Già la scorsa stagione è stato fatto un mercato in difficoltà con lo scopo principale di rientrare".

Conclude su Pioli: "Pioli? Ha sbagliato alcune scelte in carriera, accontentandosi di alcune cose e lasciandosi coinvolgere in situazioni non semplici. Spero non succeda anche alla Fiorentina".