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Zaza vicino al Sassuolo, questo trasferimento libererebbe Berardi in direzione Firenze

Simone Zaza è sempre più lontano dai piani del Torino e si sta avvicinando tantissimo al Sassuolo. Come riporta La Nazione, se questa operazione dovesse andare a buon fine, si spalancherebbero le port...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 12:29
Zaza vicino al Sassuolo, questo trasferimento libererebbe Berardi in direzione Firenze -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Berardi
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Simone Zaza è sempre più lontano dai piani del Torino e si sta avvicinando tantissimo al Sassuolo. Come riporta La Nazione, se questa operazione dovesse andare a buon fine, si spalancherebbero le porte per vedere Berardi con la maglia della Fiorentina. Il giocatore piace tantissimo al duo Pradè-Montella, tant'è che la scorsa estate il club viola era disposto a fare follie pur di prenderlo.

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