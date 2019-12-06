Zaza vicino al Sassuolo, questo trasferimento libererebbe Berardi in direzione Firenze
Simone Zaza è sempre più lontano dai piani del Torino e si sta avvicinando tantissimo al Sassuolo. Come riporta La Nazione, se questa operazione dovesse andare a buon fine, si spalancherebbero le port...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 12:29
Simone Zaza è sempre più lontano dai piani del Torino e si sta avvicinando tantissimo al Sassuolo. Come riporta La Nazione, se questa operazione dovesse andare a buon fine, si spalancherebbero le porte per vedere Berardi con la maglia della Fiorentina. Il giocatore piace tantissimo al duo Pradè-Montella, tant'è che la scorsa estate il club viola era disposto a fare follie pur di prenderlo.