Zaza vicino al Sassuolo, questo trasferimento libererebbe Berardi in direzione Firenze

Simone Zaza è sempre più lontano dai piani del Torino e si sta avvicinando tantissimo al Sassuolo. Come riporta La Nazione, se questa operazione dovesse andare a buon fine, si spalancherebbero le port...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2019 12:29

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