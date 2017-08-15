Zavaglia: "Kalinic al Milan? Operazione preventivata, ma Montella voleva altro. Corvino non starà con le mani in mano..."

A tuttomercatoweb parla l’operatore di mercato Franco Zavaglia: “Kalinic al Milan? Un’operazione già preventivata. Anche se magari il Milan aspettava altri calciatori. Kalinic è un giocatore important...

A tuttomercatoweb parla l’operatore di mercato Franco Zavaglia: “Kalinic al Milan? Un’operazione già preventivata. Anche se magari il Milan aspettava altri calciatori. Kalinic è un giocatore importante, può dare una grossa mano. Le protagoniste del mercato? Ci saranno degli acquisti, si muoveranno principalmente Juve e Roma. E poi la Fiorentina dovrà muoversi: conoscendo Corvino i viola non staranno con le mani in mano”.