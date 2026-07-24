Zappa: "A gennaio la Fiorentina si era realmente interessata a me. Sono felice di essere rimasto a Cagliari"
Il terzino classe '99 del Cagliari ha parlato in sala stampa del suo concreto avvicinamento alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2026 18:23
Nei mesi scorsi Zappa era stato accostato dalla Fiorentina, ma il terzino ha deciso di restare a Cagliari ecco le sue parole: "Spesso le notizie le leggo direttamente sui giornali e al momento non c'è niente di concreto sul mio futuro. A gennaio gli interessamenti di Fiorentina e Napoli erano reali, ma sono felice di essere rimasto qui, perché sto bene e sono contento di vestire questa maglia. Con il tempo ho capito cosa significhi indossare questi colori rappresentando un popolo".