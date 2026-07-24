Zappa: "A gennaio la Fiorentina si era realmente interessata a me. Sono felice di essere rimasto a Cagliari"

Il terzino classe '99 del Cagliari ha parlato in sala stampa del suo concreto avvicinamento alla Fiorentina

Nei mesi scorsi Zappa era stato accostato dalla Fiorentina, ma il terzino ha deciso di restare a Cagliari ecco le sue parole: "Spesso le notizie le leggo direttamente sui giornali e al momento non c'è niente di concreto sul mio futuro. A gennaio gli interessamenti di Fiorentina e Napoli erano reali, ma sono felice di essere rimasto qui, perché sto bene e sono contento di vestire questa maglia. Con il tempo ho capito cosa significhi indossare questi colori rappresentando un popolo".