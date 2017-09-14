Zanzi: ''Esonero di Pioli a Bologna fu colpa nostra. Con lui lo stadio tornò a riempirsi...''

L'ex dg del Bologna Roberto Zanzi parla del periodo di Stefano Pioli a Bologna, culminato col l'esonero nel 2014: "Fu colpa nostra - dice - perché lui in realtà fece bene, fece tornare la gente a riem...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2017 11:16

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli

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