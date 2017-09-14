Zanzi: ''Esonero di Pioli a Bologna fu colpa nostra. Con lui lo stadio tornò a riempirsi...''
L'ex dg del Bologna Roberto Zanzi parla del periodo di Stefano Pioli a Bologna, culminato col l'esonero nel 2014: "Fu colpa nostra - dice - perché lui in realtà fece bene, fece tornare la gente a riem...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 11:16
L'ex dg del Bologna Roberto Zanzi parla del periodo di Stefano Pioli a Bologna, culminato col l'esonero nel 2014: "Fu colpa nostra - dice - perché lui in realtà fece bene, fece tornare la gente a riempire lo stadio. Sapeva come premiare la squadra, ma non crediate che non sia un duro: chi non si allenava bene e non dava tutto era segnato".