Labaro Viola

Zaniolo: "Inizio difficile, ma con il lavoro arriveranno i risultati. Oggi grande occasione per tornare a vincere"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il fantasista della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: "Oggi è una partita fondamentale per ritornare a vincere a fare pun...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2025 20:20
Zaniolo: "Inizio difficile, ma con il lavoro arriveranno i risultati. Oggi grande occasione per tornare a vincere" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Zaniolo
Condividi

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il fantasista della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: "Oggi è una partita fondamentale per ritornare a vincere a fare punti, a fare risultati positivi. Siamo molto carichi, tutti, dallo staff ai tifosi. È una grande occasione per portare a casa tre punti. Inizio difficile? Sì, non molto semplice ma come tutte le cose con il lavoro e con la volontà i risultati arriveranno. Oggi una grande occasione per tornare a vincere".

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok