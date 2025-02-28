Zaniolo: "Inizio difficile, ma con il lavoro arriveranno i risultati. Oggi grande occasione per tornare a vincere"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il fantasista della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: "Oggi è una partita fondamentale per ritornare a vincere a fare pun...

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il fantasista della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: "Oggi è una partita fondamentale per ritornare a vincere a fare punti, a fare risultati positivi. Siamo molto carichi, tutti, dallo staff ai tifosi. È una grande occasione per portare a casa tre punti. Inizio difficile? Sì, non molto semplice ma come tutte le cose con il lavoro e con la volontà i risultati arriveranno. Oggi una grande occasione per tornare a vincere".