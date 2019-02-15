Zaniolo bacchetta la mamma: "Ma cosa fai foto con la bocca cosi? Hai 40 anni..."

Di Francesco lo sta esaltando, la Roma se lo coccola e i tifosi già si dividono se dargli la 10 di Totti oppure no. Nicolò Zaniolo è il personaggio del momento, un predestinato coi colpi del grande gi...

Di Francesco lo sta esaltando, la Roma se lo coccola e i tifosi già si dividono se dargli la 10 di Totti oppure no. Nicolò Zaniolo è il personaggio del momento, un predestinato coi colpi del grande giocatore. La doppietta al Porto in Champions League è solo l'ultima delle prodezze con il quale il 19enne ha fatto impazzire l'Olimpico.

Compresa la madre, Francesca Costa, romanista e prima tifosa del fliglio. La popolarità che Zaniolo ha riscosso in questi primi mesi di Roma s'è riversata in egual misura sulla mamma, divenuta ormai una star del web.

Proprio questo, forse, avrà dato fastidio a Zaniolo che, stando a quanto scrive il 'Corriere della Sera', si sarebbe fatto sentire: «Smettila mamma, ma cosa fai con la bocca così? Hai 40 anni!», la richiesta del giovane giallorosso in merito alle foto pubblicate da Francesca su Instagram. Nulla di sconvolgente, sia chiaro, ma l'attenzione mediatica e la luce dei riflettori si sono alzati notevolmente. Zaniolo ha bisogno di tranquillità, la Roma vuole proteggerlo mentre sboccia. E forse la mamma dovrà accettare il rimprovero del figlio.

Corriere dello Sport