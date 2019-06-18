Zambrotta: “Chiesa è giovane e con l’Under 21 sta facendo bene, sta facendo la differenza”

Queste le parole a Sky Sport del campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta su Federico Chiesa: “Gioca nella Fiorentina, una squadra importante e gioca titolare. È giovane e con l'Under 21 sta facendo...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2019 22:52

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