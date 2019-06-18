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Zambrotta: “Chiesa è giovane e con l’Under 21 sta facendo bene, sta facendo la differenza”

Queste le parole a Sky Sport del campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta su Federico Chiesa: “Gioca nella Fiorentina, una squadra importante e gioca titolare. È giovane e con l'Under 21 sta facendo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 22:52
Zambrotta: “Chiesa è giovane e con l’Under 21 sta facendo bene, sta facendo la differenza” -
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Queste le parole a Sky Sport del campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta su Federico Chiesa: “Gioca nella Fiorentina, una squadra importante e gioca titolare. È giovane e con l'Under 21 sta facendo bene. Il salto verso la Nazionale maggiore è importante ma intanto sta facendo la differenza".

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