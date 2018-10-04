Zabaleta, futuro in Italia. E' un pupillo di Corvino e la Fiorentina è interessata

Il futuro di Pablo Zabaleta potrebbe essere in Serie A, con qualche anno di ritardo sul previsto dal momento che due anni fa - come confermato dallo stesso giocatore argentino - è stato già vicino a v...

Il futuro di Pablo Zabaleta potrebbe essere in Serie A, con qualche anno di ritardo sul previsto dal momento che due anni fa - come confermato dallo stesso giocatore argentino - è stato già vicino a vestire la maglia della Roma. Il terzino classe 1985, col contratto in scadenza a giugno col West Ham, è interessato ad una possibile esperienza in Italia.

E le eventuali destinazioni non mancano: proprio in casa Roma, nel ruolo di terzino destro, resta da capire infatti il destino di Rick Karsdorp, il cui rapporto con Di Francesco stenta a decollare. Zabaleta ha definito "speciale" giocare allo Stadio 'San Paolo', accreditando di diritto Napoli come possibile sua nuova tappa. In Campania, nel frattempo, attendono l'esplosione di Malcuit alle spalle di Hysaj. Una terza possibile pista conduce a Firenze, giacché il dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino in passato ha già provato ad acquistare il calciatore ora al West Ham. Corsia destra 'ingolfata' ad oggi, invece, per Juventus, Inter, Milan, ma da qua all'estate possono cambiare tante cose e l'esperienza di Zabaleta potrebbe spingere i dirigenti a cambiare i propri piani.

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