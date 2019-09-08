Vucinic: "Non mi aspettavo di vedere Aquilani allenatore della Fiorentina Under 18"

Mirko Vucinic, l'ex attaccante della Roma ha parlato a Sky Sport anche di Alberto Aquilani nuovo allenatore della Fiorentina Under-18: "Non me lo aspettavo. Ma ho visto un pezzo della partita e credo...

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2019 19:46

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