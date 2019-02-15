"Voglio entrare nel cuore dei tifosi. Il calendario ci penalizza contro l'Atalanta perchè..."

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Spal:"Chiesa è sempre molto concentrato non si è lasciato condizionare e dovrà continuare così concentrato com’è ora....

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Spal:

"Chiesa è sempre molto concentrato non si è lasciato condizionare e dovrà continuare così concentrato com’è ora.

Non sono contento del calendario, organizzeremo al meglio le energie e ci faremo trovare pronti. Ora vogliamo dare il massimo a Ferrara”

Voglio entrare nel cuore dei tifosi, l’atmosfera è importante per giocare al meglio ma i risultati condizionano tutto. Dopo la Roma qualcuno mi ha fatto i complimenti altri no ma io sono un professionista e voglio continuare così per la Fiorentina”

Come calendario dovrebbero metterci a livello dell’atalanta perché così è da matti, siamo già contenti di aver spostato la partita al sabato. Dovevano anticipare Atalanta-Torino. Non penso ci saranno altri cambiamenti”

Laurini è convocato, si è allenato con la squadra, abbiamo recuperato in gruppo anche Hugo che è venuto meno nelle altre giornate”