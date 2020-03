In diretta su Instagram, interpellato dalle domande degli Autogol, Dusan Vlahovic ha risposto, queste le sue parole:

“Sto bene. In questi giorni non ho problemi e sono sereno. Anche li altri contagiati della Fiorentina sono ok. Patrick Cutrone sta bene.

Ho fatto 6 gol ma ne potevo farne molti altri. A Firenze mi sto trovo benissimo è una città bellissima e anche la gente qui è molto affettuosa, sono molto legati ai giocatori della squadra. Giocare nell Fiorentina è bello.

Gol al San Paolo? Uno stadio mitico con una squadra e una tifoseria storica. È stato bello, poi abbiamo anche vinto.

Più duro il derby di tra Partizan e Stella Rossa o la partita Fiorentina-Juventus?

“Contro la Juve ho giocato solo una volta a Torino. Siccome sono cresciuto con l’idea del derby di Belgrado, per ora devo dire Partizan-Stella Rossa. Anche perché quando giocavo io si giocavano lo scudetto. Però so benissimo quanto è importante a Firenze la partita contro la Juventus e spero di dare delle gioie ai tifosi viola perché se le meritano”

Champions con la Fiorentina o Mondiale con la Serbia?

“Domanda difficilissima. Devo dire tutte e due”.

Il giocatore con cui sei più legato nello spogliatoio viola? Devo dire Chieza e Cutrone, scherzo molto con loro”

Il più forte con cui ho giocato? “Ribery. Avversario? Per adesso Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ibra a Firenze ha fatto un gol da play station, anche se lo hanno annullato”