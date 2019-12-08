Vlahovic risponde alla critica di un tifoso viola: "Faccio dieci gol, sono già a quattro". Lo scambio di battute

Un tifoso viola ha criticato Vlahovic sui social dicendo: "Ma un annetto in prestito e poi tornare quando hai fatto 15 gol no?" La risposta del centravanti classe 2000 è stata lapidaria "Faccio 10 qui...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2019 23:54

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