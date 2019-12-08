Vlahovic risponde alla critica di un tifoso viola: "Faccio dieci gol, sono già a quattro". Lo scambio di battute
Un tifoso viola ha criticato Vlahovic sui social dicendo: "Ma un annetto in prestito e poi tornare quando hai fatto 15 gol no?" La risposta del centravanti classe 2000 è stata lapidaria "Faccio 10 qui...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 23:54
Un tifoso viola ha criticato Vlahovic sui social dicendo: "Ma un annetto in prestito e poi tornare quando hai fatto 15 gol no?" La risposta del centravanti classe 2000 è stata lapidaria "Faccio 10 qui. Sono già a 4". Diciamo che il ragazzone viola non ha preso con umiltà la critica del tifoso.