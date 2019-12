Ecco altre parole rilasciate da Dusan Vlahovic al Corriere dello Sport: “Se per la sfida con la Roma siamo più tranquilli? No, assolutamente. Tranquillità e rilassamento non fanno parte del nostro dna. Siamo attenti. Lavoreremo per ottenere un buon risultato. Sarà una bella sfida. Mi son dato un obiettivo ma preferisco tenerlo per me. Pedro? Un attaccante forte. Si, siamo diversi. Può trovare spazio. Sì, possiamo anche giocare insieme ma queste scelte non spettano a me”.