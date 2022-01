Daino: “Vlahovic non è un giocatore top internazionale. La Serie A è scadente, bisogna stare attenti”

L’ex calciatore Daiele Daino ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole su Vlahovic: “Vlahovic? E’ un giocatore completo che ha tutti i numeri per diventare uno dei migliori, ma al momento non è un top player internazionale e se vuoi andare in certe squadre devi avere esperienze di coppe europee. Il nostro campionato è di bassa qualità quindi nella valutazione dei giocatori bisogna stare attenti”.

