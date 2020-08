Una certezza sembra delinearsi, Dusan Vlahovic verrà ceduto in prestito dalla Fiorentina. Questo per farlo crescere ed esplodere ancor più in un club che gli permetta di essere il titolare fisso. Il giovane attaccante però va inserito nell’ambiente giusto e gli verrà proposto un rinnovo così che la Fiorentina si tuteli in caso di sua maturazione. Rimarrà Cutrone in viola, sarà l’alternativa al bomber che arriverà dal mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.