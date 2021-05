Vlahovic, la Fiorentina vuole blindarlo: ci sono i margini per il prolungamento, nodo clausola rescissoria

Il presidente Commisso è stato molto chiaro nei confronti di Dusan Vlahovic. Ha enorme stima del calciatore e del ragazzo, ha sempre creduto in lui ma sa bene come funzioni il gioco delle parti. La volontà della Fiorentina è totale sia sul riconoscimento economico per alzare lo stipendio fino ai 3 milioni di euro accontentando così le richieste dell’entourage di Vlahovic. Si tratta anche sulla clausola rescissoria, che il procuratore Ristic vorrebbe tenere a portata di offerta di eventuali club interessati e che la Fiorentina, invece, vorrebbe alzare per sfavorire gli eventuali pretendenti. Almeno per un altro anno. I viola vogliono ripartire da Vlahovic, come punto fermo. I margini per un prolungamento ci sono e la Fiorentina si aspetta anche un segno di riconoscenza. Lo riporta Repubblica.

