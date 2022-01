Vlahovic insegue il record di Gilardino: obiettivo segnare settimo gol in sette gare al Franchi

In cerca della settima bellezza. Vlahovic è andato a segno in tutte le ultime 6 presenze in campionato allo stadio Franchi, autentica fortezza per i viola imbattuti in casa da tre mesi e mezzo. Da quando il Napoli riuscì a passare lo scorso 3 ottobre, la Fiorentina ha costruito la propria classifica soprattutto fra le mura amiche. E proprio dal Franchi, seppur svuotato dalla riduzione della capienza a 5mila persone, la squadra di Italiano vuol ripartire. Nelle ultime tre partite di campionato sono arrivati due punti (pari con Sassuolo e Verona, sconfitta a Torino). Per questo stasera conterà soltanto vincere. L’unico giocatore della Fiorentina, che ha realizzato almeno una rete in sette gare interne di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, è stato Alberto Gilardino (2008). Stasera ci proverà anche Vlahovic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI RICORDA: “QUANDO ERO DIRIGENTE DELLA FIORENTINA DAVO GADGET DI FIRENZE AGLI ARBITRI”