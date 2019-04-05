Vlahovic: "Il pubblico è fantastico, grazie a chi è venuto a sostenerci oggi…"

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sportitalia alla fine del primo tempo: "È una gara complicata anche se noi vogliamo vincere la finale per riuscire a conquistar...

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sportitalia alla fine del primo tempo: "È una gara complicata anche se noi vogliamo vincere la finale per riuscire a conquistare un trofeo per i tifosi. Il pubblico è fantastico, ringrazio chi è venuto oggi a sostenerci. Ci stanno aiutando molto".