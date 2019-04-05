Vlahovic: "Il pubblico è fantastico, grazie a chi è venuto a sostenerci oggi…"
L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sportitalia alla fine del primo tempo: "È una gara complicata anche se noi vogliamo vincere la finale per riuscire a conquistar...
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 20:08
L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sportitalia alla fine del primo tempo: "È una gara complicata anche se noi vogliamo vincere la finale per riuscire a conquistare un trofeo per i tifosi. Il pubblico è fantastico, ringrazio chi è venuto oggi a sostenerci. Ci stanno aiutando molto".