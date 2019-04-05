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Vlahovic: "Il pubblico è fantastico, grazie a chi è venuto a sostenerci oggi…"

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sportitalia alla fine del primo tempo: "È una gara complicata anche se noi vogliamo vincere la finale per riuscire a conquistar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 20:08
Vlahovic: "Il pubblico è fantastico, grazie a chi è venuto a sostenerci oggi…" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
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L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sportitalia alla fine del primo tempo: "È una gara complicata anche se noi vogliamo vincere la finale per riuscire a conquistare un trofeo per i tifosi. Il pubblico è fantastico, ringrazio chi è venuto oggi a sostenerci. Ci stanno aiutando molto".

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