Nazione, Vlahovic, l’Hellas Verona fa sul serio. La Fiorentina vuole blindarlo, poi il prestito. I dettagli

L’Hellas Verona vuole Dusan Vlahovic, le due società presto si incontreranno. Il classe 2000 avrebbe lasciare Firenze in prestito oneroso per una stagione, con un’opzione eventuale per un secondo campionato da far valere entro il prossimo marzo. Ci sarà anche un riscatto non obbligatorio da far poi scattare, ma i viola non vogliono fissare ora un prezzo. I gigliati puntano invece ad un rinnovo del centravanti serbo fino al 2025, una garanzia che sia quindi ancora per anni viola. Lo riporta La Nazione.

NAZIONE, PIATEK, LA FIORENTINA LO VUOLE IN PRESTITO CON DIRITTO. L’HERTHA BERLINO VUOLE L’OBBLIGO