Questi altri passaggi dell’intervista di Dusan Vlahovic al Corriere dello Sport: “Se sono felice a Firenze? Punto a crescere qui, non voglio mollare. La mia missione è dare gioia a questa gente, perchè qui mi hanno accolto fin da subito come un re. Posso crescere tantissimo. Il mio piede preferito è il sinistro, voglio affinarlo sempre di più ma cercando una professione anche nei tiri di destro. E poi, voglio riuscire a sfruttare di più la fase aerea. Voglio diventare forte. Se ho un’occasione la devo trasformare. Punto. Giocare con Ribery per me è un onore, Federico è un pilastro della Nazionale italiana, è uno di quelli che fa fare il salto di qualità. I miei idoli? Ibra e Lewandowski. Sui giovani… Montiel è fortissimo, Koffi anche e non dimentico Beloko”.