Vlahovic, la Fiorentina vuole blindarlo con un nuovo contratto: Commisso cerca la chiave giusta

Vlahovic? Di futuro si parlerà al momento debito. La partita a scacchi decisiva la giocherà Commisso. Dovrà essere lui a trovare la chiave per costruire attorno. questo giocatore il nuovo ambizioso progetto di rilancio Fiorentina. Serve un prolungamento di contratto, con un consistente adeguamento economico, magari provando a lavorare anche con una clausola rescissoria, come in passato fu per Vecino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

