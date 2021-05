Gazzetta, rinnovo Ribery, a fine stagione l’incontro con Commisso. Lazio alla finestra

Franck Ribery è pronto a sfidare questa sera la Lazio. Per lui è una partita strana, sospesa tra presente e futuro. L’ex stella del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Tre mesi fa pensava che l’idea migliore fosse quella di rientrare in Germania dove è già tornata a vivere la sua famiglia. Ora ci ha ripensato. Con il presidente Commisso si sono dati appuntamento a fine campionato. Oppure a salvezza raggiunta. Il problema non è l’accordo economico. Franck vuole essere sicuro di essere ancora un giocatore gradito. Una parola decisiva in questo senso la dovrà dare il nuovo allenatore della Fiorentina. Nel frattempo la Lazio, ha sondato il terreno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

