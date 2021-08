Vlahovic è al centro del progetto di Italiano: la Fiorentina punta al rinnovo ma occhio al Tottenham

L’aggancio tra Ristic agente di Vlahovic e il Tottenham è stato reso pubblico non è difficile credere allo scenario ipotizzato in un gioco delle parti che gli Spurs hanno in casa la bega Kane. Per Commisso ed i suoi uomini l’obiettivo sopra a tutto rimane quello di far rinnovare Vlahovic fino al 2025 a tre milioni più bonus a stagione. Vlahovic è al centro del progetto di Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

